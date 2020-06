Mercato – Il Bologna prenota De Silvestri

Se da un lato il Bologna ha deciso non solo di prolungare fino a fine stagione ma anche di rinnovare per un altro anno il contratto di Da Costa, Danilo e Palacio, il Torino invece si è fermato ad un prolungamento per De Silvestri solo per la fine del campionato.

Il club granata ha comunicato ieri di aver prolungato il contratto del terzino, in scadenza al 30 giugno, fino al 31 agosto, una mossa che fa ben sperare il Bologna in ottica prossimo mercato. Il Bologna potrebbe prelevarlo a parametro zero per il 2020/2021 ma per ora nessuno si lascia sfuggire una sillaba: De Silvestri è impegnato nella lotta salvezza dei granata. Se però non dovesse arrivare il rinnovo con il Torino, il Bologna partirebbe a caccia di De Silvestri che chiederebbe presumibilmente un biennale e riabbraccerebbe Mihajlovic per la quinta volta in carriera.

Fonte Corriere dello Sport Stadio