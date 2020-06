Mercato-Il Bologna pensa ancora a De Silvestri

Un legame d’amicizia e rispetto reciproco quello che lega Lorenzo De Silvestri e Sinisa Mihaijlovic. I due, si sono conosciuti ai tempi della Lazio e adesso potrebbero ritrovarsi di nuovo insieme.

A parlarne è il Corriere dello Sport, nell’edizione Stadio, secondo la nota testata giornalistica infatti il Bologna sarebbe realmente interessato all’acquisto del terzino granata, sotto esplicita richiesta di Sinisa.

Una trattativa che stenta a decollare ma che grazie alla volontà del tecnico rossoblu potrebbe accelerare e portare l’ex Lazio in rossoblu. Non è un segreto che il Bologna cerchi un terzino d’esperienza ed il nome di De Silvestri pare rientrare nei parametri richiesti da tecnico e società, anche perché ancora non ha rinnovato con il Torino nonostante Cairo e Vagnati vogliano proseguire con lui.

Fonte: Corriere dello Sport