Mercato – Il Bologna non si arrende per Hickey

Il Bologna sfida le grandi in questa sessione di mercato. I rossoblu non avrebbero ancora mollato la pista che porta ad Aaron Hickey. Il terzino scozzese degli Hearts of Midlothian è uno degli obiettivi principali del mercato rossoblu. Il ragazzo del 2001 andrebbe a rinforzare l’out di sinistra dopo l’addio di Ladislav Krejci. Si giocherebbe lo spot da titolare insieme a Mitchell Dijks.

Per poter vestire di rossoblu l’esterno scozzese è però necessario vincere un’agguerrita concorrenza. Oltre al Bologna infatti c’è il Bayern Monaco, principale rivale degli emiliani nella corsa al britannico. Al momento i bavaresi avrebbero scavalcato i felsinei in questo testa a testa, ma mai dire mai. I rossoblu non lasceranno nulla di intentato per portare a Casteldebole il talento scozzese. A riportarlo è Calciomercato.com.