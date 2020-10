Mercato – Il Bologna non alzerà l’offerta per Supryaga

La cessione di Bani e la ricapitalizzazione che farà Joey Saputo non porteranno il Bologna ad alzare l’offerta per Vladyslav Supryaga.

Il club rossoblù non si alzerà dalla proposta di 10 milioni di euro per l’attaccante della Dinamo Kiev, che ne chiede 15, e solo a queste condizioni l’operazione si farà. La Dinamo sembra orientata a non fare sconti e la pista si rende complicata. Per quanto riguarda la difesa, in zona centrale le alternative a Danilo e Tomiyasu saranno Medel e Denswil, ma anche Calabresi e Paz potrebbero dare una mano dato che non riescono a trovare adeguate sistemazioni.