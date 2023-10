Mercato – Il Bologna ha cercato Man in estate

Nato a Vladimirescu in Romania, Man è da qualche anno a Parma e ha approcciato la stagione con due gol e un assist in cinque partite, soprattutto con il gol decisivo per la vittoria nell'ultimo turno contro la Cremonese. Due minuti dopo il pareggio lombardo Man ha infilato l'uno a due che è valso tre punti in classifica. Secondo Tmw, il giocatore mancino è stato sondato in estate dal Bologna e anche dal Frosinone, ma il Parma lo avrebbe ceduto solo a fronte di offerte importanti a titolo definitivo e il giocatore non avrebbe preso in considerazione una cessione. Attenzione però alle prossime sessioni di mercato con il contratto di Man in scadenza nel 2025 e l'attenzione di qualche club di Serie A.