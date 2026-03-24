Il mercato non si ferma e non dorme mai. Un classico. Anzi, soprattutto in primavera si iniziano a imbastire le prime strategie, i primi budget, le prime idee sulla rosa del futuro. Il Bologna potrà contare su un bilancio risanato dai ricavi in Europa League e anche dal possibile riscatto della Fiorentina per Giovanni Fabbian, condizionato alla salvezza della viola. Senza contare la probabile cessione di Lucumi che ha contratto in scadenza nel 2027.
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Mercato – Il Bologna guarda oltre Dallinga? Occhi su Carlos Espì
Il Bologna sulle tracce dell'attaccante spagnolo Carlos Espì