1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Prezzi bloccati

DI ANDREA PERSICO

L’associazione 'Futuro Rossoblù' e il 'Centro Bologna Club (CBC)' hanno presentato una "Proposta di miglioramento della gestione abbonamenti e fruibilità dei servizi stadio", indirizzata direttamente alla Società. Il pacchetto di richieste concrete volte a tutelare lo zoccolo duro della tifoseria, promuove il ricambio generazionale e migliorare un'esperienza stadio che, sul fronte dei servizi interni, mostra da tempo il fianco a critiche. Questi i punti chiave del comunicato:

1 Prezzi bloccati e mobilità tra i settori Il primo pilastro della proposta tocca il portafoglio dei tifosi: la richiesta esplicita è di mantenere invariata l'attuale politica dei prezzi per salvaguardare il potere d'acquisto dei sostenitori più fedeli. Inoltre, viene sollevato il tema della capienza del settore San Luca: le associazioni chiedono di aumentarne i posti disponibili e di garantire una prelazione a chi, provenendo dal settore Costa, desidera migrare verso la San Luca. Un modo intelligente per riorganizzare la geografia del tifo senza penalizzare nessuno.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4