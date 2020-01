Mercato – Il Bologna ci prova per Bonifazi

Derby in anticipo tra Spal e Bologna, con tema mercato.

Il Resto del Carlino parla di un inserimento concreto del Bologna per il centrale del Torino Kevin Bonifazi. Sul giocatore c’è la Spal, forte di un accordo col Torino, ma il Bologna ci prova. Contatti con i granata che chiedono un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni, cifra vicina a quella di Ibanez. I dirigenti rossoblù la considerano però alta per un giocatore che ha sempre giocato a tre, mentre Mihajlovic utilizza la linea a quattro. Sul centrale c’è anche il Sassuolo e gli agenti di Bonifazi stanno valutando tutte le proposte sul tavolo e ieri erano in sede a Torino per parlarne con il club granata.