Mercato – Il Bologna a caccia di un difensore dopo l’infortunio di Medel

Il Bologna proverà a prendere un difensore nelle ultime tornate del mercato.

La cessione di Bani non aveva sparigliato i piani della società che si considerava numericamente a posto, ma l’infortunio di Gary Medel, da accertare, ha portato il Bologna a riallacciare alcuni contatti nelle ultime ore. Si torna con forza su Lyanco, provando a strappare un prestito con diritto di riscatto che al Toro, però, non piace, sfruttando anche la concorrenza dello Sporting Lisbona che potrebbe invece acquistare definitivamente il brasiliano. I granata, invece, offrono Djidji che non ha chiuso con lo Spezia. Sul taccuino della dirigenza torna anche Malang Sarr che Bigon e Di Vaio avevano seguito a gennaio, ma il Covid ha complicato i piani e il giocatore è stato acquistato dal Chelsea che pensa di cederlo in prestito. Il Bologna proverebbe una operazione a titolo temporaneo ma c’è la concorrenza del Porto a complicare notevolmente i piani.

m.m.