Mercato – Il Benevento vuole essere competitivo, occhi su Sansone e Gervinho

Il Benevento di Pippo Inzaghi ha dominato la Serie B ma ora viene la parte più difficile: costruire una rosa competitiva anche per il piano di sopra.

A differenza della prima esperienza in Serie A, dove la squadra partì con grandi difficoltà e con un filotto di sconfitte che ne pregiudicarono la salvezza, il club di Vigorito non vuole farsi trovare nuovamente impreparato. Servono rinforzi di categoria che possano aiutare la permanenza in Serie A e tra gli obiettivi della squadra allenata da Pippo Inzaghi ci sarebbe anche Nicola Sansone, attuale giocatore del Bologna. Non solo, i campani avrebbero provato anche la carta Gervinho ma il diesse del Parma Faggiano non vuole cedere l’ivoriano.