Mercato – Idea big a giugno

Trattative ferme, in stand-by. Il Resto del Carlino fa il punto sul mercato in attacco del Bologna, con gli innesti che potrebbero essere dirottati a giugno.

Non ci sono novità per Sanabria e Swiderski, Arnautovic è stato offerto ma il suo ingaggio da 7 milioni lo rendono inarrivabile per il Bologna che potrebbe provarci a giugno, a un anno dalla scadenza del contratto dell’austriaco con i cinesi dello Shanghai. Il Bologna potrebbe proporre un ingaggio spalmato su tre anni. Nel frattempo saranno da valutare gli ingaggi pesanti presenti in rosa e che a giugno potrebbero salutare, si parla di Santander e Medel, ma forse anche Palacio e Danilo.