Mercato-Ibrahimovic è tornato in Italia ma il futuro è tutto da scrivere

Dopo diverse settimane, condite di polemiche e dubbi, Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia.

Lo svedese tuttavia non potrà subito tornare in campo ma dovrà stare due settimane in quarantena visto il suo spostamento da una nazione all’altra.

Il suo futuro inoltre resta tutto da scrivere, se è vero che sicuramente concluderà la stagione con il Milan, gli scenari per la prossima stagione restano tutti da scrivere.

Con l’ormai sempre più probabile arrivo di Rangnick, confermato nelle ultime ore, la figura del bomber sembra allontanarsi da Milanello per far spazio ad un profilo più giovane e meno costoso dal punto di vista contrattuale. Ciò che è certo è che con l’addio di Boban e Maldini si è di fatto inclinata una situazione di per sè già abbastanza delicata e che adesso rende Ibra tutt’altro che incedibile.

Fonte: Corriere dello Sport