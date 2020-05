Mercato-Ibrahimovic e il Milan ai titoli di coda?

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, Zlatan Ibrahimovic sembra essere ad un passo dall’addio al Milan. Con l’arrivo quasi certo di Rangnick non sembra esserci più spazio per lo svedese.

Nei piani del dirigente vi è infatti la voglia di costruire una squadra giovane escludendo ingaggi come quelli dell’attaccante rossonero.

Il Bologna attualmente è la squadra più vicina allo svedese, un ipotetico piazzamento europeo potrebbe quindi rivelarsi decisivo anche per il mercato rossoblu.