Mercato – Ibanez solo in prestito

ll Bologna si muove per un doppio colpo in entrata. Dall’Atalanta non solo Barrow ma piace molto anche Ibanez, il brasiliano ex Fluminense non ha trovato molto spazio in campionato ed è in cerca di rilancio. Il Bologna si è mostrato da subito interessato ma la trattativa appare complicata.

Secondo il Corriere dello Sport l’Atalanta infatti spinge per un prestito secco mentre il Bologna si muove per un prestito con diritto di riscatto. Ancora distanza quindi tra le parti che nei prossimi giorni si incontreranno per definire l’affare Barrow e provare a trovare un punto d’incontro anche per quanto riguarda il brasiliano.