Mercato – I possibili obiettivi del Bologna

E’ salito alla ribalta con il gol in Coppa Italia e sta trovando un po’ di spazio a La Spezia. Piace al Bologna, ma i liguri lo hanno preso in prestito fino a fine stagione dall’Atalanta. Classe 2001, è un profilo da Bologna: ovvero giovane e futuribile. Operazione comunque non semplice a gennaio.

