Per il Bologna ci sarà da scegliere con ogni probabilità il sostituto di Jhon Lucumi e la dirigenza rossoblù ha tenuto nella sua lista di mercato Otavio, già cercato l'estate scorsa e oggi al Paris Fc dopo un passato importante al Porto. Valore di mercato abbastanza alto e superiore alla doppia cifra. Missione difficile.
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Mercato – I possibili obiettivi del Bologna
da Otavio a Koopmeiners, da Zeballos a Lopez: i nomi sul taccuino del Bologna