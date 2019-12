Mercato – Gli obiettivi del Bologna per gennaio

[tps_title]

Juan Jesus[/tps_titl

Passato il Natale, sta per arrivare il mercato invernale e con esso la ripresa del campionato. Vediamo nel dettaglio gli obiettivi di mercato del Bologna.

Si parte dal difensore della Roma Juan Jesus, valutato attorno ai 4-5 milioni di euro con contratto in scadenza nel 2021 a 2 milioni di euro a stagione. Il brasiliano è ai margini alla Roma, tre sole presenze in stagione, e pensa alla cessione. Piace a Mihajlovic per esperienza in Serie A e duttilità, può fare il centrale e il terzino. Su di lui anche la Sampdoria. L’ostacolo in questa fase sono le richieste dei giallorossi che vorrebbero cederlo a titolo definitivo senza particolari sconti. La pista si è raffreddata.