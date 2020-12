Tra i diversi nomi per l’attacco, alcuni più caldi, altri meno, c’è anche quello di Piccoli, ora in forza allo Spezia. L’attaccante si è messo in mostra in Coppa Italia al Dall’Ara e presenta le caratteristiche giuste per Mihajlovic. E’ di proprietà dell’Atalanta che dovrebbe toglierlo ai bianconeri per consegnarlo ai rossoblù. Missione non facile.

