Mercato – Gli intermediari a Casa Milan per Supryaga

C’è anche il Milan in fila per Vladyslav Supryaga, attaccante della Dinamo Kiev su cui punta molto forte anche il Bologna.

Come riporta Tmw, oggi erano presenti a Casa Milan gli intermediari Stefano Antonelli e Fabio Parisi per parlare con la dirigenza rossonera sia di Supryaga che di Mykholenko. Il Bologna, dal canto suo, continua a tenere vivo il canale con la Dinamo Kiev dopo aver alzato la prima offerta da 8 milioni di euro. Come noto, prima del preliminare di Champions non ci sarà modo di sbloccare l’affare.