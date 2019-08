Mercato – Gli altri obiettivi per la mediana

E’ caccia al centrocampista in casa Bologna dopo che Gustavo Cuellar ha accettato la proposta araba.

Come detto il primo nome in cima alla lista è Baptiste Santamaria dell’Angers, ma il Resto del Carlino parla oggi di altri obiettivi qualora qualcosa andasse storto. Alcuni reali obiettivi del Bologna, altri proposti. Si parte da Rits del Bruges passando per Prcic del Levante e Imbula dello Stoke, chiudendo con Mineiro della Chapecoense. Per il Carlino, Bigon e la dirigenza lavorerà fino al weekend all’obiettivo principale, salvo poi virare su altri profili nell’ultima settimana di mercato se dovesse essere necessario un cambio di strategia.