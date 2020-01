Mercato – Genoa su Mbaye

Con gli arrivi di Dominguez, Ibanez e Barrow il mercato in entrata del Bologna potrebbe essere chiuso, a meno che non ci siano uscite dell’ultimo minuto.

Una di queste potrebbe riguardare Ibrahima Mbaye, corteggiato dal Genoa. Il club di Preziosi ha riallacciato i contatti, forte della stima del tecnico Davide Nicola che lo ha allenato a Livorno. Secondo il Corriere di Bologna, i rossoblù per il momento avrebbero chiuso la porta, ma a fronte di una offerta importante non è detto che non ci si possa pensare. In caso di uscita il Bologna andrebbe su Yuto Nagatomo, proposto tempo fa dall’agente Pastorello.