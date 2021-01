Mercato – Frenata sullo scambio Calabresi-Faragò?

Nella giornata di ieri, lo scambio che doveva portare Faragò a Bologna e Calabresi a Cagliari, ha subito una piccola frenata. L’affare sembrava ben avviato fino a qualche giorno fa, e destinato ad una chiusura imminente.

Si tratterebbe di uno scambio secco di prestiti, ma intanto il Cagliari ha preso tempo sull’operazione. I sardi hanno sondato anche il terzino destro del Brescia Sabelli, probabilmente per cercare di capire se la mossa con il Bologna sia la più giusta da fare. Calabresi ha giocato solo una gara da subentrato in questa stagione, e questo lascia qualche dubbio alla società di Giulini. D’altra parte però, anche Faragò ha avuto pochissimo minutaggio con Di Francesco(complice anche un infortunio), e lo stesso giocatore non avrebbe problemi a trasferirsi sotto le Due Torri. A breve la fumata definitiva dell’affare.

Fonte-Gazzetta