Mercato – Frabotta vicino all’Atalanta, il Bfc ha una percentuale sulla rivendita

Gianluca Frabotta può andare all'Atalanta, il Bologna incasserebbe una percentuale

Il laterale, passato alla Juve nell'ambito dell'operazione che portò al riscatto di Orsolini in rossoblù, starebbe per essere prelevato dalla Dea come cambio sulla fascia sinistra di Robin Gosens. L'operazione sarebbe ben avviata in prestito con obbligo di riscatto e anche il Bologna, se la cessione diventerà definitiva, diventa spettatore interessato. Quando Frabotta venne ceduto, il club rossoblù fece inserire nell'accordo una percentuale sulla futura rivendita: se l'Atalanta dovesse acquistarlo definitivamente scatterebbe una percentuale per il Bologna.