Mercato – Fine dell’avventura per Dijks

Non convocato per l'amichevole di Alkmaar, il trattore cerca squadra. Il Carlino riporta di una visita di controllo in Olanda per fornire rassicurazioni al mercato sulle sue condizioni. Lo ha cercato lo Standard Liegi, ma senza affondare il colpo, così il terzino olandese prosegue alla ricerca di una squadra. La sua avventura a Bologna è finita. Nelle ultime ore si sono aperte anche piste italiane, soprattutto il Verona, dato che in Olanda il mercato appare ancora tiepido ma ancora niente di particolarmente concreto. La parabola di Dijks a Bologna è stata per certi versi incredibile, arrivato a parametro zero nel 2018, l'olandese si è ritagliato inizialmente un ruolo fondamentale, con tanto di offerta del Milan da 15 milioni di euro nell'estate 2019, poi un edema osseo ha fatto crollare tutto e da lì in avanti Dijks non è più tornato a quel livello.