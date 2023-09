Mercato – Fenerbahce su Moro: ma è incedibile

Alcuni mercati europei non sono ancora chiusi e qualche rumors c'è ancora, pure in ottica Bologna.

Anzi, c'è di più. Per esempio nelle ultime ore ci sarebbe stato un tentativo del Fenerbahce per Nikola Moro, mediano ora del Bologna dopo il riscatto a inizio mercato per 2.5 milioni di euro dalla Dinamo Mosca. I turchi provano ancora ad assaltare il mercato, da loro chiude a metà settembre, e dopo aver tentato le piste Dominguez e Krunic, stanno provando quella Moro. Ma il croato fino a qui è sempre stato titolare nelle prime quattro partite con Thiago Motta e per il Bologna è incedibile. 'Mercato chiuso' ha sentenziato ieri Marco Di Vaio. Anche lo stesso giocatore non avrebbe preso in considerazione l'ipotesi: si trova molto bene a Bologna.