Giovanni Fabbian e Marco Brescianini. Due vecchie conoscenze: il primo ha vestito la maglia del Bologna, il secondo no ma ci è andato molto vicino. E molto vicini ora ci tornano, visto che Fiorentina e Bologna ne hanno riparlato nell'ottica dell'affare Piccoli. Lo riferisce l'edizione odierna de Il Resto del Carlino: ai rossoblù serve un centrocampista, e questi due profili sono concreti.

Solo colloqui per il momento, considerando che su entrambi sono vivi anche gli interessi di Sassuolo e Lazio. Il Bologna ci pensa, e intanto non abbandona la suggestione Teun Koopmeiners. Il quotidiano fa sapere che i rossoblù gradirebbero il prestito dell'olandese, con la Juventus che dovrebbe contribuire al pagamento di metà ingaggio. Anche per questo si parla di suggestione e non di idea concreta. Ma è anche vero che se la Juventus vuole Lucumi...