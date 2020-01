Mercato – Emergenza difesa, contattato Dimarco

Momento di assoluta emergenza in difesa per quanto riguarda il Bologna.

La squadra rossoblù affronterà la trasferta di Ferrara anche senza Bani, squalificato, mentre è ancora in dubbio Denswil oltre ai lungodegenti Dijks e Krejci. Per il Corriere dello Sport, l’olandese e il ceco rientreranno solo a marzo, per questo motivo il Bologna dovrebbe rivolgersi al mercato di gennaio per tappare una falla importante a sinistra. Contro la Spal si cerca il recupero in extremis di Denswil, ma Sabatini si sarebbe mosso per Federico Dimarco, terzino sinistro in uscita dall’Inter e destinato verso l’Hellas Verona.