Mercato – Ecco le prime scelte per la punta

Nonostante Walter Sabatini nell’intervento di ieri a Sky abbia detto che il reparto offensivo del Bologna sia al completo, Sinisa Mihajlovic chiede una punta ormai da parecchio tempo. Lo stesso coordinatore dell’area tecnica ha fatto sapere come cercare una punta a gennaio in Italia sia improbo.

Ecco dunque che il Bologna potrebbe guardare all’estero, e le prime scelte in questo senso sembrano essere Sanabria e Pellegri. Per il primo il Betis Siviglia ha chiesto 10 milioni, ma la dirigenza farà pressione sul fatto che il giocatore andrà in scadenza di contratto nel 2022 e il rinnovo è ancora lontano. Se il prezzo si abbassasse a 5 milioni e la società spagnola avvallasse la sua partenza in prestito con diritto di riscatto, Sanabria potrebbe vestirsi di rossoblù già a gennaio. Ma la trattativa è complicata. Per quanto riguarda Pellegri, invece, il Bologna cerca di inserire il diritto di riscatto nel prestito e non l’obbligo dal Monaco, con le cifre che si aggirerebbero intorno ai 6 milioni. Ad oggi queste due piste sembrano essere le più battute.