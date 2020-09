Mercato – Ecco le alternative a Supryaga

Il Bologna guarda con interesse al preliminare di Champions League della Dinamo Kiev che può essere determinante per il futuro di Vladyslav Supryaga. Se gli ucraini passassero potrebbero togliere dal mercato la giovane e punta il Bologna dove virare su un altro profilo.

Il Resto del Carlino oggi inserisce due nomi come possibili alternative. Il primo è quello del classe 2000 Dusan Vlhaovic della Fiorentina, con i viola che potrebbero inserirsi nello stallo tra Roma e Napoli per Milik (offerto in scambio Under). Sempre di là dall’Appennino, ma è in prestito dal Wolverhampton con obbligo di riscatto a 16 milioni, c’è Patrick Cutrone, già cercato da Bigon nell’estate 2017 quando poi Donadoni preferì scegliere l’esperienza di Rodrigo Palacio.