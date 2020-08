Mercato – Ecco la cifra di cessione di Krejci

Si è chiusa ufficialmente ieri, dopo quattro anni e 84 presenze, l’avventura di Ladislav Krejci al Bologna. L’esterno, pagato 4 milioni, è tornato allo Sparta Praga che tra parte fissa e bonus pagherà circa un milione di euro al Bologna.

Per quanto riguarda le altre uscite, si lavora al prestito di Krastev alla Sambenedettese, mentre sono in lista cessioni anche Santander – piste cinesi ed europee – e anche Donsah, che è stato sondato dai russi del Rostov. Nella prossima sessione di mercato si cercherà una sistemazione anche per Calabresi.