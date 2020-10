Mercato – Ecco chi è il difensore che Bigon aveva in pugno a gennaio

Nella conferenza stampa di stamattina a margine della presentazione di Aaron Hickey, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha fatto riferimento alle perdite economiche causate dal Covid nel mondo del calcio, un fattore che ha portato numerose difficoltà sul mercato e, soprattutto, a cambiare qualche strategia da gennaio a oggi.

Il diesse rossoblù ha menzionato una trattativa imbastita da lui e Di Vaio che a gennaio era da considerarsi praticamente chiusa, con i due in viaggio all’estero per definire l’acquisto in vista della stagione successiva di un difensore centrale. Poi la pandemia ha prosciugato diverse risorse e l’investimento non è stato più possibile. Il giocatore su cui Bigon e Di Vaio avevano messo gli occhi dovrebbe essere Malang Sarr, classe 1999 in forza al Nizza fino alla scorsa stagione e poi acquistato in questa sessione di mercato dal Chelsea.

m.m.