Mercato – E’ fatta per Santander alla Reggina

Il ropero avrebbe trovato l'accordo con la Reggina che dunque va a rinforzarsi in attacco su esplicita idea di Pippo Inzaghi. Il neo tecnico dei calabresi ha allenato Santander a Bologna, il paraguaiano era titolare in coppia con Palacio, e lo ha richiesto per questa nuova avventura in cadetteria. Santander dovrebbe firmare un triennale.