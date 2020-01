Mercato – Dragovic più di una idea

L’agente di Valentino Lazaro e di Aleksandar Dragovic è stato ieri a Casteldebole.

Si sa, il Bologna è a caccia di un centrale e il nome di Dragovic è stato proposto alla dirigenza rossoblù. Sabatini lo segue fin dal 2014, il difensore è austriaco ma di origini serba, e in questo momento di emergenza potrebbe venire buono. E’ di proprietà del Bayer Leverkusen e ha 28 anni, il Bologna ragiona sul da farsi. Per il Corriere dello Sport Stadio sarebbe più di una idea, ma c’è da convincere Sinisa Mihajlovic che ha chiesto un difensore mancino e Dragovic è destro. Fino a qui, il centrale ha giocato 8 partite in Bundesliga 3 e in Champions League nella stagione 2019/2020