Mercato-Dragovic non convince Mihaijlovic

In piena emergenza difensiva, il Bologna è alla ricerca di un difensore capace di soddisfare al meglio i requisiti tattici di Mihajilovic. Nelle scorse ore si è parlato molto di Dragovic,difensore centrale austriaco in forza al Bayer Leverkusen, con il suo agente che sembra aver discusso con la società riguardo un possibile approdo del suo assistito in maglia rossoblu.

Tuttavia la richiesta del mister non sembra combaciare con i parametri tattici del difensore austriaco, se Sinisa infatti ha espressamente chiesto alla società un difensore mancino, Dragovic è di piede destro e questo sembra essere un ostacolo per il proseguo della trattativa. Nelle prossime ore è comunque previsto un nuovo incontro in cui si discuterà del possibile ingaggio del giocatore.

Fonte: Tuttomercatoweb