Mercato – Dopo Krejci ecco chi potrebbe uscire

E’ ufficiale da ieri il divorzio tra Lada Krejci e il Bologna, l’esterno è tornato in patria allo Sparta Praga. Ma non sarà l’unico a essere ceduto nella prossima sessione di mercato.

Per il Corriere dello Sport Stadio il prossimo potrebbe essere Federico Santander. Arrivato due stagioni fa dal Copenaghen, il paraguaiano ha fatto bene il primo anno, maluccio il secondo condito da tanti problemi fisici. Non fa al caso del gioco di Mihajlovic e ci sono sirene dalla Cina, dal nord Europa e anche da qualche squadra in lotta salvezza. Ma occhio anche a Nicola Sansone, anche lui reduce da una annata deludente: lo sonda il Benevento, lui vorrebbe restare protagonista, ma a fronte di una buona offerta il Bologna ci penserebbe.