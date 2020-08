Mercato – Dopo il weekend la risposta di Hickey

Il Bologna aspetta, tranquillo di aver fatto tutto il possibile per convincere Aaron Hickey a vestire di rossoblù.

Offerta quinquennale per il terzino 18enne dell’Hearts of Midlothian e già un possibile ruolo di vice Dijks, prospettiva che al Bayern Monaco non avrebbe, anche a fronte di una offerta triennale. Il giocatore ha visionato entrambi i centri sportivi, sia quello di Casteldebole sia quello tedesco, e si è preso qualche giorno di riflessione anche se i rossoblù sarebbero in cima alle sue preferenze. Il Bologna è ottimista sull’operazione e a inizio prossima settimana si aspetta una risposta definitiva dal giocatore.