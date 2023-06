Mercato – Doig torna a essere il primo obiettivo

Sembra sfumare il riscatto di Georgios Kyriakopoulos, così come la conferma di Andrea Cambiaso che la Juve non molla, così Giovanni Sartori sarebbe ritornato con forza su Josh Doig del Verona. Ma il mercato è ingessato, scrive il Carlino, perché tutti i club devono prima vender e poi acquistare e per ora non si muove foglia. Doig era stato valutato 9 milioni in inverno dal Verona, troppi, infatti il Bologna è andato su Kyria, ma lo scozzese non ha vissuto un grande girone di ritorno e il prezzo potrebbe scendere. Tuttavia, il Verona non ha ancora comunicato cifre e acquistare da Setti risulta sempre difficile. Così Sartori si tiene aperte altre porte, come quelle per Aleksa Terzic o Fabiano Parisi, che potrebbe andare alla Juventus. Con i bianconeri si potrebbe imbastire una operazione in stile Cambiaso per il 22enne terzino sinistro.