Mercato – Distanza con l’Hertha per Alderete

Non si sblocca l'affare Omar Alderete al Bologna , visto che l' Hertha Berlino non sembra disposta in nessun modo ad accettare condizione di trasferimento differenti da quelle che ha imposto.

Il Resto del Carlino questa mattina in edicola fa il punto della situazione dopo che il club tedesco ha rigettato la richiesta del Bologna di prestito con diritto di riscatto per il difensore paraguaiano: la controproposta è di un trasferimento a titolo definitivo a 10 milioni, per evitare un nuovo rientro dal prestito, soluzione che non convince particolarmente la dirigenza rossoblù la quale ha aperto al prestito con obbligo, a patto che l'Hertha abbassi la richiesta di riscatto. Vedremo se nelle prossime ore la trattativa avanzerà.