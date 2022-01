Mercato – Dijks può partite, ma serve sostituto credibile

Dijks in uscita, ma serve un sostituto

Non solo Skov Olsen, l'altro indiziato a partire, dopo i fatti di Verona, è Mitchell Dijks , ma in questo caso c'è il problema sostituto.

Se l'uscita del danese dovrebbe portare a Bologna una alternativa a destra come Calvin Ramsay, quella dell'olandese, a tre giorni dalla fine del mercato, non è del tutto certa. Stadio sottolinea come non sia fatica a trovare una sistemazione a Dijks, quanto invece reperire un sostituto credibile e che piaccia a Mihajlovic. Il tecnico vuole una alternativa a Hickey e che sia pronta a giocare subito, se Bigon riuscirà ad accontentarlo allora Dijks sarà ceduto altrimenti l'olandese dovrà fare di tutto per riconquistare la stima dello spogliatoio.