Mercato – Dijks in cerca di squadra

Con gli arrivi di Charalampos Lykogiannis e Andrea Cambiaso, la fascia sinistra di fatto è completa e ad uscire dovrebbe essere Mitchell Dijks. L'olandese sta cercando squadra e il suo procuratore è al lavoro per trovare una sistemazione. C'è lo Standard Liegi in Belgio ma anche un paio di club di Eredivisie sarebbero pronti a formulare una offerta al calciatore. Il Bologna sa di non poter incassare grandi cifre per il trattore che di fatto è stato fermato dagli infortuni negli ultimi due anni, ma serve liberare spazio salariale e sfoltire la rosa e per questo motivo verranno vagliate le soluzioni che saranno prospettate dall'entourage del calciatore.