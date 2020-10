Mercato – Difficile Supryaga, ma se il Bologna…

I soldi del passaggio di Bani al Genoa saranno investiti su Supryaga? Lo sapremo tra un paio di giorni.

Apre così l’analisi di Stadio sulla trattativa tra Dinamo Kiev e Bologna per l’attaccante ucraino. L’offerta del Bologna resta di 10 milioni, la richiesta della Dinamo Kiev di 15 e tutto sembra indirizzato verso la fumata nera, ma i rossoblù avrebbero ancora una timida possibilità. Detto che Surkis non acquistato a Lucescu il tanto atteso attaccante brasiliano, dall’Ucraina si sottolinea come l’affare Supryaga sia definitivamente sfumato, a meno che il Bologna non decida di alzare l’offerta. Questa sarebbe l’ultima remota possibilità di convincere Surkis.