Mercato – Difficile il mercato in attacco, ecco perché

Antonio Sanabria sembrerebbe ora un obiettivo sensibile per il Bologna, un profilo più accessibili rispetto agli altri usciti in questi giorni.

Secondo il Resto del Carlino infatti, sono molto complicate le piste che portano ai vari Inglese, Pellegri, Zaza e Lammers. Per l’attaccante del Parma servono 3 milioni per il prestito e con D’Aversa potrebbe restare, su Pellegri il Monaco vuole monetizzare e non apre al prestito con diritto di riscatto, l’Atalanta invece cede Lammers solo in prestito secco e Zaza ha un ingaggio proibitivo di 1.7 milioni di euro.