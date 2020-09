Mercato – Dietrofront Falcinelli, è vicino alla Stella Rossa

Clamoroso colpo di scena nella trattativa per il passaggio di Diego Falcinelli alla Reggina.

L’attaccante rossoblù, rientrato dal prestito al Perugia, era ad un passo dalla Reggina neo promossa in B: tutto fatto, con il giocatore che aveva dato l’ok al trasferimento e il Bologna avrebbe contribuito al pagamento dell’ingaggio. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato il forte inserimento della Stella Rossa di Belgrado che avrebbe proposto un biennale a Falcinelli, trovando in poco tempo il sì del giocatore. Cambio di rotta dunque, Falcinelli verso Belgrado in attesa di sapere ulteriori dettagli sulla trattativa, se cioè sarà una cessione definitiva o in prestito.