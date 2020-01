Mercato – Di Vaio in sudamerica a caccia di talenti

Difficile per il Bologna effettuate un colpo di prospettiva a gennaio dopo essere saltato Ibanez, così si lavora per l’estate.

Il capo dell’area scouting rossoblù Marco Di Vaio è in missione in Sudamerica, in particolare in Colombia dove si sta giocando il pre olimpico sudamericano con tutti i maggiori talenti under 23. Di Vaio sta visionando i giocatori di Argentina, Brasile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perù e Venezuela, rientrerà con una ampia relazione per Bigon e Sabatini. Non solo Sudamerica, Di Vaio farà tappa anche a Montreal, dove gli Impact sono in ritiro pre campionato, per visionare il lavoro di Okwonkwo e Lappalainen, di proprietà rossoblù, ma anche del giovane Partemis, portiere che ha svolto due stage a Bologna, e il terzino francese Brault–Guillard, arrivato dall’Olympique Lione.