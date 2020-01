Mercato-Di Marco o Nagatomo per la fascia sinistra

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Il Bologna ha individuato in Di Marco e Nagatomo i principali obiettivi per la fascia sinistra.

Entrambe le trattative però risultano non essere semplicissime, per quanto riguarda l’attuale terzino dell’Inter, pesa la concorrenza del Verona che sembra essere in netto vantaggio visto l’accordo col giocatore.

Per il giapponese invece il nodo è relativo all’ingaggio con una richiesta eccessiva da parte del giocatore. Bisognerà quindi aspettare le prossime ore per avere maggiore chiarezza riguardo il prossimo esterno difensivo rossoblu.