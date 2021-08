Mercato – Denswil verso il Besiktas

Il Bologna chiede 1 milione di euro per il difensore olandese

Il futuro di Stefano Denswil è sempre più lontano da Bologna . I rossoblù considerano il difensore olandese come un esubero, e per questo valutano con attenzione la proposta che potrebbe arrivare dal Besiktas .

La compagine turca sembra particolarmente interessata al centrale rossoblù. Secondo quanto riportato da alcune emittenti turche, per il cartellino di Denswil i felsinei chiederebbero circa 1 milione di euro, mentre il calciatore ha posto come condizione un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Le parti lavorano ad un accordo che non sembra essere troppo lontano, la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni.