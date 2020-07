Secondo quanto riportato da TuttoSport, Lorenzo De Silvestri a fine stagione lascerà il Torino.

Per l’esterno granata si prospetta infatti un futuro in rossoblu dove ad aspettarlo troverà Sinisa Mihaijlovic, allenatore già avuto in passato e che lo ha esplicitamente richiesto alla società come primo rinforzo per il reparto difensivo. Pare quindi concretizzarsi il primo acquisto del nuovo Bologna versione 2020-2021.

Fonte: Tuttosport