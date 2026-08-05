Jeoy Veerman vorrebbe provare il grande salto in Spagna o in Italia. Il mediano del Psv sente il desiderio di cambiare aria e il portale Voetbalprimateur lo ha accostato anche al Bologna.

Classe 1998, Veerman è una colonna del Psv con ben 197 partite disputate con un bottino di 31 gol e 67 assist, ma dopo tanti anni in Olanda vuole provare a misurarsi con campionati più competitivi. Il suo obiettivo, riporta il sito olandese, sarebbe sbarcare in Liga o in Serie A. Il Bologna, dunque, viene accostato al giocatore, sia per la facilità con cui Giovanni Sartori pesca in Olanda sia per la presenza di Jerdy Schouten, che può raccontare a Veerman tutto su Bologna e Bologna. Altri club accostati al giocatore sono Atalanta, Benfica e Villareal. La cifra, però, sarebbe molto alta, perché si parla di una valutazione di almeno 20 milioni di euro.