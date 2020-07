Mercato-Dalla Spagna pronto il sostituto di Santander

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il Bologna starebbe lavorando all’acquisto di Isak, attaccante della Real Sociedad di nazionalità svedese.

La trattavia però pare non essere ancora decollata, per concretizzarsi infatti bisognerà prima cedere e far cassa, il cartellino del giocatore, dal costo di 20 milioni di euro appare attualmente troppo dispendioso per le casse rossoblu.

Il giocatore che probabilmente lascerà i rossoblu a fine stagione e permetterà loro di far cassa è Federico Santander, stanco del ruolo da coprimario e voglioso di una nuova esperienza.

