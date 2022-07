Mercato – Dal Sudamerica: Bologna su Ferraresi

Nome nuovo in difesa accostato al Bologna .

Dal Sudamerica, il collega venezuelano Carlos Tarache fa il nome di Nahuel Ferraresi, difensore visto all'Estoril in Portogallo ma di proprietà del Manchester City, tra i possibili obiettivi del Bologna. Il centrale venezuelano classe 1998 sarebbe cercato dal San Paolo in Brasile ma il suo desiderio sarebbe quello di restare in Europa. Sulle sue tracce anche il Rayo Vallecano. Il suo valore su Transfermarkt è di circa 1.5 milioni di euro.